Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist EVBox stößt derzeit in die D-A-CH-Region vor. Für die Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz baut Fermin Bustamante gerade in München ein Büro auf. Wir haben mit ihm über die Strategie gesprochen - und die Learnings aus Holland. "Wir glauben, dass von der Automobilwirtschaft ein großer Push in Richtung Elektromobilität gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...