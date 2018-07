Die Henkel-Aktie hat seit 2009 eine fulminante Aufwärtsbewegung hingelegt. Zuletzt allerdings kam der Kurs etwas ins Schwanken, sodass der aktuell Kurs in etwa auf dem Niveau von vor drei Jahren liegt. In den vergangenen Wochen gab es eine Umsatzwarnung wegen Lieferproblemen. Nun will Henkel die Preise erhöhen, weil die Rohstoffe im Einkauf teurer geworden seien. Bringt das vielleicht auch die Kurswende? Interessant könnte in dieser Situation ein Bonus-Zertifikat (mit Cap) mit einer ordentlichen Rendite-Chance sein. Beispiel: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...