Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das positive Preisumfeld in den USA habe den Stahlhändler angetrieben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau seien die Aktien gut bewertet./la/bek Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KC01000