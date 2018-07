ZEW-Index, Verkehrszahlen der Deutschen Lufthansa und der Auftakt der US-Berichtssaison mit PepsiCo könnten am Dienstag auf dem Börsenparkett für frische Impulse sorgen. Mit dem Stühlerücken in der britischen Regierung und der schwer vorhersehbaren Entwicklung im Handelskonflikt sollten Anleger aber auch die Politik im Blick haben. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Termine am Dienstag, den 10. Juli 2018.