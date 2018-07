BB Biotech AG meldet Aufnahme in den SMIM und SPI Index DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Sonstiges BB Biotech AG meldet Aufnahme in den SMIM und SPI Index 09.07.2018 / 18:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung vom 9. Juli 2018 BB Biotech AG meldet Aufnahme in den SMIM und SPI Index Anlässlich des ordentlichen Indexreviews wurde BB Biotech in den SMIM Index sowie in den SPI Index (Subindex SPI Mid) der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Die Indizes werden am 21. September 2018 nach Handelsschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 24. September 2018. Bereits seit 2014 ist BB Biotech aufgrund der gestiegenen Börsenkapitalisierung und der höheren Liquidität Bestandteil des Stoxx Europe 600. «Die Aufnahme in den SMIM Index bestätigt unsere erfolgreiche Performance im Wachstumsmarkt Biotechnologie», erläutert Dr. Daniel Koller, Leiter des Management Teams von BB Biotech. «Mit knapp 25 Jahren Erfahrung und rund CHF 3.5 Mrd. Anlagevermögen sind wir einer der weltweit grössten Anleger in diesem Bereich». Die SMI-Familie, die bekannteste der Indexfamilien der SIX Swiss Exchange, beinhaltet die 50 grössten und liquidesten Titel des Schweizer Aktienmarktes. Der Blue-Chip-Index SMI ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und enthält die 20 grössten Titel aus dem SPI. Der SMIM, in welchen BB Biotech per 24. September 2018 aufgenommen wird, umfasst die nachfolgende Gruppe der 30 liquidesten und höchstkapitalisierten Mid-Cap-Titel. Alle SMI- und SMIM-Titel sind im SMI Expanded Index zusammengefasst, der über 90% der Kapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes abdeckt. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch TE Communications, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen / Münchener Straße 9, 60329 Frankfurt am Main Thomas Egger, Tel. +41 79 423 22 28, teg@te-communications.ch www.bbbiotech.com Unternehmensprofil BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. 09.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BB BIOTECH AG Schwertstrasse 6 8200 Schaffhausen Schweiz Telefon: +41 52 624 08 45 E-Mail: info@bbbiotech.com Internet: www.bbbiotech.ch ISIN: CH0038389992 WKN: A0NFN3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702815 09.07.2018 CET/CEST

