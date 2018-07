Jetzt ist es also hochoffiziell: CATL errichtet in Thüringen sein erstes Batteriezellen-Werk außerhalb Chinas. Die Produktionsstätte in Erfurt wird auf eine Kapazität von 14 GWh pro Jahr ausgelegt sein und der Region 600 neue Arbeitsplätze verschaffen. Damit bestätigt das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft eine schon vor einem Monat entsprechend lautende electrive.net-Meldung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...