ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerischen Aktien haben zu Wochenbeginn ihre positive Tendenz fortgesetzt. Insgesamt hätten allerdings die Impulse gefehlt, hieß es. Die Blicke seien bereits auf die beginnende US-Berichtssaison gerichtet. Am Freitag legen mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalsergebnisse vor. Keine Neuigkeiten gab es zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Allerdings könnten hier neue Entwicklungen für entsprechende Bewegungen an den Märkten sorgen, hieß es weiter.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.760 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 36,67 (zuvor: 35,76) Millionen Aktien.

Auch die Entwicklungen in Großbritannien rückten in den Fokus. Mit Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson verlor Premierministerin Theresa May in kurzer Zeit gleich zwei Minister. Das Pfund stand mit den Entwicklungen unter Druck. Im Prinzip ist der Rücktritt von Johnson, der sich in der Vergangenheit für einen harten Brexit ausgesprochen hatte, positiv für das Pfund. Allerdings nehme mit dem Aus von Johnson die politische Unsicherheit in Großbritannien zu, so eine Devisenanalystin. Insbesondere sei die Gefahr gestiegen, dass das Kabinett von May auseinanderbrechen könnte und niemand könne wissen, was dann passieren werde, hieß es. Der Franken kletterte auf 0,7616 Pfund nach Wechselkursen um 0,7575 im Tagestief.

Unter den Einzelwerten standen die Bankenwerte im Blickpunkt. Kepler Cheuvreux hatte die Aktien der UBS mit "Reduce" gestartet, die Titel der Credit Suisse dagegen mit "Buy". Die Aktie der Credit Suisse sei eine lohnende Anlage, hieß es zur Begründung. Das Papier werde mit einem Abschlag von 20 Prozent zur UBS gehandelt. Für die Papiere der UBS ging es um 0,3 Prozent nach oben, Credit Suisse legten deutlicher um 1,7 Prozent zu. Den Tagesverlierer stellte die Aktie von Julius Bär mit einem Aufschlag von 3,0 Prozent.

July 09, 2018

