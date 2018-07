Die Ruhe vor dem Sturm? Lufthansa wieder obenauf

Das war heute los. Auch wenn das wichtigste deutsche Börsenbarometer zu Beginn der neuen Woche kein Kursfeuerwerk abbrannte, ist die Ruhe der Börsianer angesichts des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China erfreulich. Die am Markt positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni wirkten heute ebenfalls nach und sorgten an der Wall Street zu Beginn des heutigen Montaghandels für ein Stimmungshoch. Dieses hatte sich zum Teil auf die europäischen Märkte übertragen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob eine mögliche Verschärfung des Handelsstreits die jüngsten Erholungsversuche zunichte macht. Der Rücktritt des britischen Außenministers brachte am Nachmittag zudem die Brexit-Debatte wieder ins Gedächtnis zurück. Am Wochenende hatte sich das britische Kabinett auf einen europafreundlichen Brexit-Kurs geeinigt. In der Folge war bereits der zuständige Brexit-Minister am Sonntag zurückgetreten.

