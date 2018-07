Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 126 Franken für ams . ams hat heute angekündigt, dass seine 3D-Sensortechnologie in der Explorer-Edition von Xiaomis neuem High-End-Android-Smartphone Mi8 verwendet wird. Laut ams ermöglicht seine Technologie die weltweit erste Implementierung der Gesichtserkennung in einem Android-Smartphone (basierend auf 3D-Tiefenmessung). Das ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung der Kundenbasis im Bereich der 3D-Sensorik, so die Analysten. Die finanziellen Auswirkungen des Xiaomi Design-Gewinns sollten begrenzt sein, die Analysten schätzen einen niedrigen einstelligen USD-Betrag für ams pro Gerät. Sie sind jedoch der Meinung, dass es in den nächsten Jahren für...

