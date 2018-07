Die Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des Vorarlberger Beleuchtungsunternehmens Zumtobel von 8,50 auf 6,00 Euro gesenkt. Die Verkaufsempfehlung ("Sell") für die Titel blieb nach der Vorlage von Geschäftszahlen in der Vorwoche aufrecht.

Bei den Ergebnissen für das vierte Quartal hätten hohe Sonderbelastungen überrascht, schreibt Baader-Analyst Günther Hollfelder in der neuen Studie. Diese hätten die Eigenkapitalquote auf 27 Prozent gedrückt. Damit sei sie in die Nähe von der in wichtigen Kreditklauseln ("Coventants") vereinbarten 25 Prozent gerückt.

Außerdem seien die Bedingungen am europäischen Beleuchtungsmarkt weiter schwierig, was sich im zehnprozentigen Umsatzrückgang im vierten Quartal zeige, führt der Analyst weiter aus. Zudem habe Zumtobel angedeutet, dass es in Zusammenhang mit der neuen Strategie weitere Sonderbelastungen geben dürfte, welche sowohl den Gewinn als auch den Cashflow kurzfristig senken würden.

Das neue Kursziel spiegle für das Geschäftsjahr 2019/20 nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 wider, was in der Vergangenheit der Durchschnitt für die Aktie sei, begründet Baader-Analyst Hollfelder. Sollte es Zumtobel aber gelingen, beim bereinigten operativen Ergebnis wieder den Durchschnittswert der Vergangenheit - eine Marge von 4,5 Prozent - zu erreichen, würde dies entsprechend ein Kurspotenzial von rund 10 Euro bedeuten.

Beim berichteten Ergebnis je Aktie erwartet der Baader-Analyst für 2018/19 einen Verlust von 0,06 Euro. Für das Folgejahr prognostiziert er einen Gewinn von 0,43 Euro. Mit Dividendenausschüttungen rechnet er in beiden Jahren nicht.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurde die Zumtobel-Aktie am Dienstagvormittag mit einem Minus von 1,13 Prozent bei 6,14 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

