Stabilus S.A.: Vorstandsvorsitzender Dietmar Siemssen verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch, Interims-CEO wird der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stephan Kessel DGAP-Ad-hoc: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Personalie Stabilus S.A.: Vorstandsvorsitzender Dietmar Siemssen verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch, Interims-CEO wird der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stephan Kessel 09.07.2018 / 19:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stabilus S.A.: Vorstandsvorsitzender Dietmar Siemssen verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch, Interims-CEO wird der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stephan Kessel Luxemburg, Koblenz, 9. Juli 2018 - Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Stabilus S.A., scheidet zum Ende des Geschäftsjahres 2018 aus dem Vorstand der Stabilus S.A. aus. Herr Siemssen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Der Aufsichtsrat hat seinem Anliegen am heutigen Montagabend zugestimmt und dankt Herrn Siemssen für seinen langjährigen Beitrag zum Erfolg von Stabilus. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stephan Kessel wird in den in den Vorstand der Stabilus S.A. wechseln und ab 01.08.2018 die Position des CEO interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger für Herrn Siemssen gefunden und im Amt ist. Während dieser Zeit ruht sein Aufsichtsratsmandat. Der Aufsichtsrat hat entschieden, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Udo Stark in dieser Zeit als Aufsichtsratsmitglied zu kooptieren, es ist geplant, ihn als Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. Der Aufsichtsrat hat einen Suchprozess für einen neuen Vorstandsvorsitzenden initiiert. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Kessel sein Aufsichtsratsmandat wieder aufnimmt, sobald der neue CEO im Amt ist, und das Mandat von Udo Stark im Aufsichtsrat zur gleichen Zeit endet. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung # Mitteilende Person / Investor Relations-Kontakt: Andreas Schröder Group Financial Reporting Director Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt: Ralf Krenzin Tel.: +49 261 8900 502 E-Mail: rkrenzin@stabilus.com Charles Barker Corporate Communications Tobias Eberle Tel.: +49 69 794090 24 E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de 09.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus S.A. 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 286 770 1 Fax: +352 286 770 99 E-Mail: info.lu@stabilus.com Internet: www.stabilus.com ISIN: LU1066226637 WKN: A113Q5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702893 09.07.2018 CET/CEST

