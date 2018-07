(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.07.18 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel zum Wochenauftakt überwiegend fester. Kräftig nach oben ging es für Santhera, MorphoSys und BioFrontera kletterten. An der Wall Street ziehen Amgen und Gilead an. Der DAX verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 12.543 Punkte. Hier ging es für die Papiere von Lufthansa, SAP und Infineon aufwärts. Die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...