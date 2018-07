Adidas war als Ausrüster von 12 der 32 Nationalmannschaften in die WM gegangen und hatte Nike (10) hinter sich gelassen. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch gewendet: Belgien heißt der letzte Hoffnungsträger des fränkischen Sportartikel-Herstellers vor den Halbfinals, die heute und morgen ausgetragen werden. Die übrigen drei Teilnehmer - England, Frankreich und Kroatien - spielen in Trikots von Nike.



Nach der Gruppenphase führte Adidas mit 8:5 Mannschaften, im Viertelfinale hatte Nike allerdings mit vier Teilnehmern bereits die Nase vorn. Schweden und Russland, die in den Trikots mit den drei Streifen spielten, zogen dort den Kürzeren, während von den Nike-Teams nur Brasilien auf der Strecke blieb.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info