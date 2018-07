FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CC1 XFRA DE000A2DA414 CONSUS R.ESTATE AG NA ON

MTR XFRA GB0009067447 MOTHERCARE PLC LS-,50

O3S1 XFRA SG1DD2000002 OCEAN SKY INTL

XFRA CA0598422032 BANDERA GOLD

1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25