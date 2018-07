FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.067 EUR

LYQS XFRA FR0010967323 L.IBOXX DL L.E.M.S.UETF A 4.119 EUR

MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S 0.095 EUR

LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR D 0.059 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.034 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.187 EUR

LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UEDEO 0.850 EUR

LYPT XFRA LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF DEO 1.560 EUR

LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO 0.230 EUR

LYQY XFRA FR0010975771 LYX.BOFAML E.HYXFB.UETF D 4.310 EUR

LYPP XFRA FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO 1.030 EUR

LYPM XFRA FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO 1.080 EUR

LYPL XFRA FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF D 1.310 EUR

LYM8 XFRA FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF D 0.660 EUR

LYM9 XFRA FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF D 0.130 EUR

LRX2 XFRA FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 1.490 EUR

LYM4 XFRA FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF D 0.160 EUR

LYMH XFRA FR0010405431 LYX.FTSE ATHEX L.C.UETF D 0.020 EUR

LYMF XFRA FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 UETF D 0.670 EUR

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D 0.600 EUR

LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 2.390 EUR

LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 1.990 EUR

LYY5 XFRA FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF D 3.350 EUR

LYMS XFRA FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO 0.150 EUR

DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 1.850 EUR

LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 1.000 EUR

T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.263 EUR

DR0 XFRA DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 0.650 EUR

MWB XFRA DE0006656101 MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG 0.390 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.032 EUR

AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4.500 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 3.740 EUR

DGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.212 EUR

MD4X XFRA FR0011857234 L.GE.MI.-CA.MDAX UETF D 3.410 EUR

M12 XFRA DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. 0.300 EUR