Corporate News, 10. Juli 2018 First Sensor erweitert Zusammenarbeit mit chinesischem Prozessautomatisierer Anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hat die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, eine Vertragserweiterung mit einem führenden chinesischen Prozessautomatisierer für die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Drucksensorbauteile unterzeichnet. "Der Auftrag dieses Schlüsselkunden ergänzt eine seit 2012 bestehende Liefervereinbarung über Standardsensoren", erklärt CEO Dr. Dirk Rothweiler. "Ziel ist es, mittelfristig einen Gesamtumsatz von mehreren Millionen Euro pro Jahr zu erzielen." Das chinesische Industrieunternehmen setzt die Drucksensorbauteile der K-Serie des Berliner Sensorik-Spezialisten in hochgenauen Drucktransmittern ein, die zum Beispiel in der Chemieindustrie die Durchflussmenge in Rohrleitungen regeln. Aus der Belieferung der Standardsensoren mit zweistelligen Wachstumsraten ist der Bedarf nach einer kundenspezifischen Lösung entstanden, die eine noch bessere Stabilität und Messqualität in Drucktransmittern ermöglichen soll. In Asien hat First Sensor in den letzten vier Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund neun Prozent erzielt. China bildet dabei den größten Absatzmarkt. Wichtigste Anwendungsfelder sind Industrielle Prozesskontrolle und Längenmessung. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

