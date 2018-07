Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) zahlt am 5. September 2018 eine Quartalsdividende von 28 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record day ist der 14. August 2018). Am 1. Mai kündigte Paccar eine Anhebung der Quartalsdividende um 12 Prozent auf den aktuellen Betrag an. Zuvor wurden 25 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlt. Auf das Jahr ...

