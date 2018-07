Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 150 Euro belassen. Seiner Ansicht nach überschätze der Markt die Auswirkungen des erneuten Preisdrucks bei Polysilizium, während der Wert des Geschäftsbereichs Wacker Silicones gleichzeitig unterschätzt werde, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Spezialchemiekonzern die Finanzziele in diesem Jahr erreichen und 2019 ein weiteres Ergebniswachstum erzielen wird. Außerdem sieht er Spielraum für eine erneute Sonderdividende./tih/ag

Datum der Analyse: 10.07.2018

ISIN DE000WCH8881

AXC0048 2018-07-10/08:24