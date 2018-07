Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Osram nach einer abermaligen Gewinnwarnung von 83 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der unerfreuliche Schritt des Lichtkonzerns habe an das ungeschriebene Gesetz erinnert, dass eine Gewinnerwartung selten allein komme, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die fundamentale Lage müsse nun aber nüchtern betrachtet werden - und da sei die Kursreaktion übertrieben./tih/ag

Datum der Analyse: 10.07.2018

ISIN DE000LED4000

AXC0049 2018-07-10/08:28