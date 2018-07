Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktienkurse im Stahlsektor seien zuletzt wegen mangelndem Vertrauen in die Preisstabilität und des schwelenden Handelsstreits unter Druck geraten und die Branchenwerte damit günstig zu haben, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er aktualisierte nun seine Preisannahmen für die Märkte in den USA und Europa. Beim Stahlhändler Klöckner senkte er den Bewertungsmultiplikator./tih/ag Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-10/08:32

ISIN: DE000KC01000