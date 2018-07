Die Baumot-Aktie krachte vom 6-Monats-Hoch am 01. März 2018 bei 5,06 Euro deutlich in den Keller bis auf aktuell 1,42 Euro (12-Monats-Tief). Auf Wochensicht errechnet sich ein Kursverlust in Höhe von rund 45%. Auslöser waren die Baumot-Jahreszahlen 2017 und insbesondere die Jahresprognose 2018:Von den geschätzten Erlösen in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro im Gesamtjahr...

