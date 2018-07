Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Eine Umfrage seines Hauses unter US-Ärzten habe ergeben, dass die Bereitschaft hoch sei, bei der Behandlung der Bluterkrankheit in den nächsten Jahren neue Wege einzuschlagen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erhebliches Aufwärtspotenzial sieht Vosser für das Medikament Hemlibra von Roche./la/ag Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-10/08:33

ISIN: CH0012032048