Xylem wird offizieller Wassertechnologie-Partner des Clubs der erste Vertrag dieser Art in der Premier League

Durch diese Partnerschaft will Xylem das Bewusstsein für Wasserherausforderungen und -lösungen in der ganzen Welt erhöhen und mit dem Club bei Xylem Watermark-Projekten zusammenarbeiten, um den Zugang zu sauberem Wasser in globalen Gemeinschaften zu verbessern.

Xylem wird zudem auch ein Partner des New York City FC und der Frauenmannschaft von Manchester City.

Premier-League-Meister Manchester City meldete heute eine globale mehrjährige Partnerschaft mit Xylem, dem neuen offiziellen Wassertechnologie-Partner des Clubs. Die Partnerschaft wurde heute anlässlich einer Veranstaltung in Singapur bekanntgegeben, bei der Club-Prominenz Joleon Lescott zu den Gästen zählte. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Singapore International Water Week statt, der weltweit vorrangigen globalen Plattform für die gemeinsame Schaffung innovativer Wasserlösungen.

Xylem wird zudem auch ein Partner des Schwestervereins von City, New York City FC, und der Frauenmannschaft von Manchester City.

Durch diese Partnerschaft will Xylem das Bewusstsein für dringliche Wasserherausforderungen und Lösungen in der ganzen Welt erhöhen und mit Manchester City bei Xylem Watermark-Projekten, beispielsweise dem Bau von Wassertürmen, zusammenarbeiten, um den Zugang zu sauberem Wasser in globalen Gemeinschaften zu verbessern. Xylem Watermark ist die soziale Investitionsplattform des Unternehmens. Rund um den Erdball haben rund 2,1 Milliarden Menschen zuhause kein sauberes Trinkwasser, was mit ernsten Konsequenzen für die Gemeinschaftsentwicklung verbunden ist. Jedes Jahr werden aufgrund von wasserbedingten Krankheiten 443 Millionen Schultage weltweit versäumt, und Frauen und Kinder verbringen mehr als 200 Millionen Stunden täglich damit, Wasser zu holen, was die für produktivere Tätigkeiten verfügbare Zeit drastisch einschränkt.

Die Xylem-Marke wird an Spieltagen am Etihad-Stadium des Clubs und auch an der City Football Academy angebracht.

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnership bei der City Football Group, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, diese neue Partnerschaft mit Xylem bekanntgeben zu dürfen. Manchester City und Xylem teilen eine gemeinsame Verpflichtung zum Betrieb auf nachhaltige und innovative Weise, während das Leben der Menschen in unseren Gemeinschaften in der ganzen Welt verbessert werden soll. Wir sind gespannt darauf, die globale Popularität des Fußballs zu nutzen, um das Bewusstsein für wasserbedingte Herausforderungen zu steigern und Xylem in seinen Bemühungen um die Lösung dieser Probleme zu unterstützen."

Patrick Decker, President und CEO von Xylem, erklärte: "Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit Manchester City und sehr gespannt auf das Engagement mit den fabelhaften Fans des Clubs in der ganzen Welt. Gleich bei unserem ersten Zusammentreffen wurde uns klar, dass das Wertsystem von City mit dem von Xylem übereinstimmt. Der Zweck unseres Unternehmens besteht in der Schaffung von wirtschaftlichem und sozialem Wert. Wir tun dies jeden Tag, indem wir Lösungen auf den Markt bringen, die Bedürfnisse und Probleme im Zusammenhang mit Wasser lösen, und auch über unser Xylem-Watermark-Programm. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einem Club, der sich dafür engagiert, positive soziale Veränderungen durch Fußball herbeizuführen, passt damit bestens zusammen. Durch die Zusammenarbeit mit Manchester City werden wir unsere Reichweite auf die gewaltige Fangemeinschaft des Clubs ausdehnen und damit unsere Möglichkeiten für die Schaffung von sozialem Wert steigern."

Über den Manchester City Football Club

Manchester City FC ist ein Fußballclub der englischen Premier League, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, vier League Championship-Meistertitel, darunter dreimal den Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018), und fünfmal den FA Cup gewonnen. Manchester City ist eine von acht Mannschaften, die die City Football Group ausmachen, der auch New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Club Atlético Torque und FC Girona angehören.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der am höchsten dekorierten Manager im Fußball weltweit, spielt Manchester City seine eigenen und die Heimspiele der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einem spektakulären Stadion mit 55.000 Plätzen, das den Club seit 2003 beheimatet. Heute gehört das Stadion zum erweiterten Etihad Campus, der auch die City Football Academy umfasst, eine hochmoderne Trainings- und Jugendförderungseinrichtung mitten in East Manchester. Das Academy Stadium bietet 7.000 Zuschauern Platz und die City Football Academy ist auch der tägliche Trainingsort und das Heimspielstadion der Frauenfußballmannschaft und der Elite Development Squad.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mancity.com

Über Xylem

Xylem (NYSE: XYL) ist ein weltweit führender Anbieter von Wassertechnologie, der bestrebt ist, innovative Technologielösungen für die wasserbedingten Herausforderungen der Welt zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dienen dem Transport, der Behandlung, Analyse, Überwachung und Rückführung von Wasser im Umfeld von Energieversorgungsunternehmen, Industriebetrieben und Wohn- und Geschäftsgebäuden. Xylem bietet auch ein führendes Portfolio an Lösungen für intelligente Verbrauchsmessung, Netzwerktechnologien und moderne Infrastrukturanalysen für Wasserversorgungsunternehmen, Gaswerke und Stromversorger. Über Xylem Watermark, das Unternehmensprogramm für soziale Investitionen, arbeitet Xylem partnerschaftlich mit globalen gemeinnützigen Organisationen zusammen, um sichere Wasserressourcen für bedürftige Gemeinschaften in der ganzen Welt bereitzustellen und zu schützen und die Menschen über Wasserprobleme zu informieren.

