Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Gateway Real Estate AG (ISIN DE000A0JJTG7/ WKN A0JJTG):Die Gateway Real Estate AG ("GRE" oder die "Gesellschaft") hat am Montag einen Aktienerwerbs- und Einbringungsvertrag zu dem am 3. Juli 2018 bekannt gegebenen Erwerb sämtlicher Aktien an der Development Partner AG und weiterer Projektgesellschaften abgeschlossen. Der Erwerb soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt werden, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. August 2018 beschlossen werden soll. Dabei sollen 148.610.491 neue GRE-Aktien ausgegeben werden. (Pressemitteilung vom 09.07.2018) (10.07.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...