CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 15,90 (16,10) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 48,80 (49,10) CHF - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 13,00 (14,10) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 21 (24) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1550 (1500) PENCE - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 295 (290) EUR - 'OUTPERFORM'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 10,50 (11) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 43 (45) EUR - 'HOLD'MERRILL LYNCH NIMMT FMC MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 102 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann...Den vollständigen Artikel lesen ...