In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrere gute News für die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Zum einen gelang dem Wert die Aufnahme in den SMIM Index sowie den SPI Index (Subindes SPI Mid) der SIX Swiss Exchange. Die Indizes werden am 21. September 2018 nach Handelsschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 24. September 2018, so BB Biotech in einer Mitteilung. Die SMI-Familie, die bekannteste der Indexfamilien der SIX Swiss Exchange, beinhaltet die 50 größten und liquidesten Titel des Schweizer Aktienmarktes. Der Blue-Chip-Index SMI ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und enthält die 20 größten Titel aus dem SPI. Der SMIM, in welchen BB Biotech per 24. September 2018 aufgenommen wird, umfasst die nachfolgende Gruppe der 30 liquidesten und höchstkapitalisierten Mid-Cap-Titel, so die Gesellschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...