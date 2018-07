Die Commerzbank hat die Einstufung für Nordex nach einem Rekordauftrag in Brasilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Für die Stimmung sei dies sicher positiv, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sonderlich großen Spielraum für die Gewinnerwartungen an den Hersteller von Windkraftanlagen sieht er allerdings nicht./ag/tih Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-07-10/09:34

ISIN: DE000A0D6554