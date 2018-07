Die Commerzbank hat Klöckner & Co nach dem jüngsten Kursrückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 12 Euro belassen. Die positive Gewinnüberraschung im zweiten Quartal sei deutlicher als gedacht ausgefallen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. 2019 dürfte der Stahlhändler das extrem gute Jahr aber nicht wiederholen können. Daher ließ er diese Schätzungen unverändert./ag/la Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-07-10/09:38

ISIN: DE000KC01000