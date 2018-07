Donald Trump hat sich via Twitter die Pharma- und Biotech-Unternehmen vorgeknüpft. Die steigenden Medikamentenpreise sind dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Zwischenzeitlich brachen die Aktienkurse von Pfizer und Co ein, konnten sich jedoch rasch im Handelsverlauf erholen und die Verluste kompensieren. Keine Angst vor Trump, im Gegenteil. Der Nasdaq Biotechnology Index schloss 0,55 Prozent im Plus.

