Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF angesichts einer möglichen Investition in einen neuen Standort in Südchina auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dies wäre ein mutiger Schritt des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem weiteren Türöffner für die Ludwigshafener im wichtigen chinesischen Markt./tih/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-10/10:05

ISIN: DE000BASF111