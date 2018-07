Die Aktien von Hugo Boss bieten laut der Deutschen Bank nach dem jüngsten Rückschlag eine gute Gelegenheit. Die positive Trendwende bei dem Modekonzern sei in vollem Gang und im zweiten Halbjahr seien positive Überraschungen möglich, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er stufte die Aktie daher von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 76 auf 87 Euro an. Nachdem der Kurs am Dienstagvormittag um 1,68 Prozent auf 76,20 Euro gestiegen war, bedeutet das mittelfristig immer noch ein Potenzial von mehr als 14 Prozent.

Okines attestierte dem Modeunternehmen für das zweite Quartal eine robuste Nachfrage. Auf dem Kapitalmarkttag am 15. November könnte Boss dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums und effizienter Kostenkontrolle positiv überraschen. Das Management könnte ein mittelfristiges Margenziel von 150 Basispunkten über der durchschnittlichen Markterwartung ankündigen. Überraschungspotenzial gehe dabei nicht nur von einem stärkeres Umsatzwachstum, sondern auch von einer intensiveren Kostenkontrolle aus.

Der Umbau des Unternehmens sei zwar noch nicht abgeschlossen, aber die größten Verwerfungen durch die strategische Neuausrichtung dürften überwunden sein. Im kommenden Jahr sollten die Ergebnisse besser sichtbar werden, wobei Einsparpotenziale und das Wachstum derzeit wahrscheinlich noch unterschätzt würden.

Entsprechend hat der Analyst seine Prognose beim bereinigten operativen Gewinn für dieses Jahr um ein Prozent und für 2019 um drei Prozent angehoben. Neben der Bewertung spreche die Dividendenrendite von rund vier Prozent für die Aktie.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie./mf/mis/fba

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0081 2018-07-10/10:13