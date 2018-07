Der Berliner Bürgermeister Müller meint. "Die Flüchtlinge merkt man im Alltag gar nicht." In der Tat, so Bürohengste wie Herr Müller oder ich selber merken das im Alltag nicht. Aber wir leben in einer sterilen Parallelgesellschaft.

Der Beitrag Berlins Regierender kennt den wirklichen Alltag nicht erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...