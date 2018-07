Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft: Jahresabschluss 2017 DGAP-Ad-hoc: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft: Jahresabschluss 2017 10.07.2018 / 10:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Murphy&Spitz Green Capital AG, Bonn ISIN DE000A0KPM66 Jahresabschluss 2017 Der Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital AG hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat diesen gebilligt; die Jahresabschlüsse sind damit festgestellt. Der Jahresabschluss ist vom Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Für das Geschäftsjahr 2017 ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von EUR 182.149,83 (im Vorjahr: EUR 150.325,00) und ein Jahresüberschuss - auf der Basis der HGB - Rechnungslegung in Höhe von EUR 10.418,76 (im Vorjahr: EUR 18.006,55). Bonn, den 10. Juli 2018 Murphy&Spitz Green Capital AG Der Vorstand Kontakt: Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital AG, Weberstraße 75, 53113 Bonn, Tel. +49 228 243911-0, E-Mail: IR@greencapital.de 10.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Weberstraße 75 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 228 / 243 911 0 Fax: +49 228 / 243 911 29 E-Mail: info@greencapital.de Internet: www.greencapital.de ISIN: DE000A0KPM66 WKN: A0KPM6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703011 10.07.2018 CET/CEST

