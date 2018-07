Trotz positiver Vorgaben aus den USA kommt der DAX am Dienstag nicht in die Gänge. Es ist auch nicht so, dass alles in Butter ist. Das Brexit-Chaos in England, die Veröffentlichung des ZEW-Index und die anstehende Berichtssaison lassen Anleger vorsichtig agieren. Und eines darf man auch nicht vergessen: Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch lange nicht vom Tisch.

