Die SUNfarming GmbH gibt ihr Debüt am KMU-Minibond-Markt und bietet derzeit eine Anleihe (WKN: A2LQZZ) mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro am und einem jährlichen Zinskupon von 6,50% an. Die Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt läuft noch bis zum 19. Juli 2918. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Martin Tauschke, dem Geschäftsführer des Unternehmens, über die Anleihen-Emission gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Tauschke, wofür benötigt die SUNfarming GmbH frisches Fremdkapital?

Martin Tauschke: Ein Betrag von 5,0 Mio. Euro dient der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur, indem wir ein leicht höher verzinstes Mezzanine-Kapital vorzeitig ablösen. Die weiteren zufließenden Mittel sollen für die Finanzierung unseres eigenen Projektgeschäfts und des Projektgeschäfts der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie, zu der im weitesten Sinne auch die SUNfarming GmbH gehört, verwendet werden. Zudem soll eine Sicherheit für die Anleger gestellt werden, indem ein Betrag in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr auf ein Treuhandkonto eingezahlt wird.

Anleihen Finder Redaktion: Erklären Sie uns doch kurz, was die SUNfarming GmbH macht? Wie verdient das Unternehmen sein Geld?

Martin Tauschke: Wir sind spezialisiert in der Projektierung und schlüsselfertigen Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Zusätzlich zu diesem Kerngeschäft EPC (Engineering, Procurement, Construction) übernehmen wir die technische und teils kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaikanlagen. Auf dieser Basis erwirtschaften wir seit Gründung 2004 durchweg stabile, positive Erträge.

"Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab"

Anleihen Finder Redaktion: Können Sie uns an einem Beispiel-Projekt ihre Geschäftstätigkeit anschaulich erklären?

Martin Tauschke: Lassen Sie es mich allgemeiner formulieren und erläutern: Wir decken in unserem Kerngeschäft die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette ab. In der Praxis bedeutet dies, dass wir im ersten Schritt im Rahmen der Entwicklung die Akquise der Projekte, Grundstücke und Dachflächen, die kaufmännische, technische und bauliche Anlagenplanung sowie die technologische Auslegung übernehmen. Zusätzlich kümmern wir uns um die Einholung behördlicher Genehmigungen und Gutachten sowie weiterer vertraglicher Grundlagen, u. a. mit der Bundesnetzagentur und den Energieversorgern, die Beauftragung aller Bauplanungs- und Montageleistungen sowie die Herstellung der Baureife und grundbuchdinglichen Sicherheiten.

Im nächsten Schritt verantworten wir die Beschaffung einschließlich einer strengen Qualitätskontrolle der Komponenten durch unsere eigenen Ingenieure. Im Rahmen der Errichtung übernehmen wir die Bauleitung und Steuerung der Einzelgewerke bis zur Inbetriebnahme und Übergabe der Photovoltaik-Komplettanlagen. Insgesamt haben wir bereits eine Anlagenleistung von mehr als 500 MWp erfolgreich realisiert.

Zusätzlich zum EPC-Geschäft ...

