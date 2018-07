Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aena auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu überprüfte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Tendenzen bei den Verkehrszahlen globaler Flughafenbetreiber sowie die Entwicklungen im Einzelhandels- und Regulierungsbereich. Bei den Konsumausgaben je Passagier an Flughäfen sei eine konservativere Haltung angebracht. Bei Aena seien die Sorgen vor den Folgen eines potenziellen Managementwechsels übertrieben./tih/ag Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-07-10/10:35

ISIN: ES0105046009