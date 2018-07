SAP zeigt wieder Stärke - Klare Kaufsignale!

Symbol:WKN:ISIN:SAP SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen, welches die Prozesse in den Unternehmen verbessert und organisiert.Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und verlief von 14. Juni bis Anfang dieser Woche in einer Korrekturphase. Die rote Kerze vom 28. Juni wurde mittlerweile negiert und somit könnte der Wert wieder Fahrt in Richtung Norden aufnehmen. Der starke Trend macht die Aktie interessant für die Long Richtung, daher landet sie auf unserer Watch-Liste.Chart vom 09.07.20181o1,44EURDie schöne grüne Kerze vom heutigen Tag hat jedoch zu große Wertschwankungen um einen Einstieg mit vernünftigem Chancen-Risiko-Verhältnis eingehen zu können. In diesem Fall gibt es zwei Einstiegsszenarien, die möglich wären: Entweder wartet man, bis sich eine kleine Korrektur ergibt oder man steigt mit der Hälfte der üblichen Position ein und baut danach die zweite Hälfte der Position auf, wenn sich eine weitere Gelegenheit ergibt. Gewinne oder Teilgewinne könnten im Bereich der 105,36 EUR Marke realisiert werden, da sich dort der nächste Widerstandsbereich befindet und somit von anderen Marktteilnehmern ebenfalls beobachtet wird.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 19. Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at