Bereits seit dem 1. Januar 2018 leitet Torsten Müller den Privatkundenvertrieb der börsennotierten ÖKOWORLD AG. Müllers Ruf in den Vorstand wurde wirksam zum 1. Juli 2018. Der 41-jährige Familienvater lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Hilden bei Düsseldorf. Seine Bankausbildung und die ersten zehn Berufsjahre absolvierte Müller bei der Dresdner Bank im Raum Düsseldorf und Wuppertal. Es folgten weitere zehn Berufsjahre von 2007 bis 2017 bei der Volksbank Remscheid-Solingen eG (heute Volksbank im Bergischen Land) als Bereichsleiter Private Banking. Der damals neue Bereich wurde durch ihn - mit Hilfe von zwei Unternehmensberatungen - neu aufgebaut und zum Erfolg geführt. Müller hatte in dieser Funktion auch die Projektleitung Digitalisierung inne. Sein berufsbegleitendes Studium zum Bankbetriebswirt (Bankmanagement) und eine Vielzahl an Weiterbildungen - schwerpunktmäßig im Wertpapier- und Managementbereich - runden sein Profil ab. Zwei Jahrzehnte Berufserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor stellt Torsten Müller nun in den Dienst des ethisch-ökologischen Finanzmaklers. Dort ist er seit Anfang 2018 verantwortlich für den Service und Vertrieb im Privatkundengeschäft. Bundesweit werden über 50.000 Privat- und Geschäftskunden exklusiv von Hilden aus betreut. In seinem Vorstandsressort soll Torsten Müller u. a. die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsfeldes Privatkunden- und Geschäftskundenvertrieb der ÖKOWORLD sicherstellen. Dazu zählt neben dem Investmentgeschäft auch der Bereich der privaten und betrieblichen Altersversorgung über passende Rentenversicherungsprodukte.



Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, führt dazu weiter aus: "Torsten Müller ist bekannt dafür, Mitarbeiter und Kunden auch für neue und "mal andere" Wege begeistern und motivieren zu können. Der Mensch ist es, der bei ihm immer im Fokus steht. Das ist auch der entscheidende Punkt, der unsere Gesellschaft ÖKOWORLD ausmacht und heutzutage im geschäftlichen und privaten Umfeld oftmals zu kurz kommt. Ich bin davon überzeugt, dass Torsten Müller uns in seiner Vertriebs- und Vorstandsarbeit inhaltlich und wirtschaftlich noch weiter nach vorne begleiten wird."



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



