GEA Group Aktiengesellschaft: GEA erweitert Finanzierungsrahmen DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA erweitert Finanzierungsrahmen 10.07.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GEA erweitert Finanzierungsrahmen Düsseldorf, 10. Juli 2018 - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag über 150 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2025 vereinbart, der zur Finanzierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaufwendungen dienen wird. Mit diesem Schritt nutzt GEA die derzeit sehr attraktiven Finanzierungskonditionen und sorgt bereits frühzeitig für eine zeitliche Streckung und Erweiterung ihrer unverändert guten Finanzierungsbasis. "Mit dieser Kreditvereinbarung unterstreicht GEA, dass sie auch unter schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen unvermindert auf richtungsweisende Innovationen setzt und in diese investiert. Unsere Forschung und Entwicklung ist dabei immer darauf ausgerichtet, unseren Kunden noch energieeffizientere Produkte für ihre Fertigungsprozesse anbieten zu können und somit die führende Marktposition vonGEA zu stärken", bemerkte hierzu Dr. Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft. Der für das Deutschland-Geschäft der EIB zuständige Vizepräsident Ambroise Fayolle hob hervor: "Europa steht im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation unverändert vor großen Herausforderungen. Deshalb unterstützen wir als EU-Bank Investitionen, die zu mehr Innovation, Technologiekompetenz und Wettbewerbsfähigkeit führen. Dies ist Teil unserer Aufgabe, die Wirtschaft in Europa nachhaltig zu stärken. Denn Innovation und Kompetenz sind wesentliche Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze, gerade auch an einem Standort wie Deutschland, der im globalen Wettbewerb steht. Deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass wir mit dieser Transaktion unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit GEA fortführen." Pressekontakte: GEA Group Aktiengesellschaft Corporate Media and Press - Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com EIB Christof Roche, Tel. +352 43 79 89013 / Mobile: +32 479 65 05 88 c.roche@eib.org Press Office: +352 4379 21000 press@eib.org www.eib.org/press EIB Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2017. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1492 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702943 10.07.2018

