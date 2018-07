Der Energiekonzern E.ON befindet sich aufgrund der Energiewende seit Jahren in einem weitreichenden Umbauprozess. Einen wichtigen Zwischenschritt dieser Restrukturierung konnte das Unternehmen in der letzten Woche vollenden, als die bereits 2016 abgespaltene und an die Börse gebrachte Tochter Uniper, in der das konventionelle Kraftwerksgeschäft (aus Kohle, Öl und Gas) gebündelt worden war, nun komplett an den finnischen Versorger Fortum für 3,8 Mrd. Euro verkauft wurde.

Diese Transaktion stellt allerdings nur einen Zwischenschritt beim Umbau des E.ON-Konzerns dar. Um sich zukünftig ausschließlich auf das Geschäft mit Energienetzen (Strom- und Gasnetze) sowie den Energievertrieb an die Endkunden zu konzentrieren, hat E.ON mit RWE einen umfassenden Tausch vereinbart. In dessen Rahmen will E.ON die RWE-Tochter ...

