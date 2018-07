Vor einigen Jahren galt CytoTools als aussichtsreicher Tipp im deutschen Biotechnologie-Segment, da das Unternehmen ein innovatives Produkt für einen großen Markt in der Pipeline hatte. Eine in Europa durchgeführte klinische Studie der dritten Phase mit negativen Ergebnissen beendete den Höhenflug der Aktie abrupt, danach ist der Titel vom Radar der meisten Anleger verschwunden. Doch nun könnte das Comeback bevorstehen, denn CytoTools hat beharrlich weitergearbeitet und kann mittlerweile wichtige Fortschritte vorweisen.

Vor dem Fehlschlag mit der europäischen Studie der dritten und entscheidenden Testphase konnte CytoTools in mehreren Studien nachweisen, dass mit dem Medikament DermaPro chronische Wunden, insbesondere das weit verbreitete diabetische Fußsyndrom (DFS), sehr erfolgreich behandelt werden können. Die Heilungsraten (auf Basis eines Wundverschlusses von mindestens 50 % im Betrachtungszeitraum) lagen jeweils über 90 % und waren damit deutlich besser als die Ergebnisse anderer Therapieoptionen. Lediglich in der europäischen Studie gelang der Nachweis nicht. Das Management hat dies im Nachgang auf einen Fehler in der Wirkstoffdosierung zurückgeführt, der zu einer viel zu niedrigeren Konzentration geführt hat, was wiederum ein Auftragsproduzent zu verantworten hatte.

Folgt man dieser Erklärung, die mit einer Klage gegen den Hersteller untermauert wurde (ein Urteil steht noch aus), dürften nur die anderen Studien die Wirkung der Medikation korrekt abbilden. Als Beleg für diese These kann gesehen werden, dass CytoTools zusammen mit dem indischen Kooperationspartner Centaur dank der starken Ergebnisse einer Phase-III-Studie in Indien im März letzten Jahres die Zulassung für das Land erhalten hat. Im Nachgang wurden Produktionskapazitäten ...

