Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Airbus auf die 'Europe 1 Best Ideas List' genommen und das Kursziel von 120 auf 137 Euro angehoben. Das Management des Flugzeugbauers habe zuletzt ein Ende der Triebwerksprobleme in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die höheren Auslieferungen im Juni stützten die Annahme eines besseren zweiten Halbjahres, und das Unternehmen habe reichlich Zeit für ein Ankurbeln der Produktion. Der Zufluss freier Barmittel dürfte im kommenden Jahr 4,4 Milliarden Euro betragen und 2020 sogar 6,4 Milliarden Euro. 2019 könnte Airbus einen Aktienrückkauf über 3 Milliarden Euro ankündigen und dann trotzdem noch über Barmittel von 15 Milliarden Euro verfügen./bek/tih Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-07-10/11:44

ISIN: NL0000235190