Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die mögliche Errichtung eines weiteren Verbundstandorts in China würde trotz massiver Investitionen Sinn machen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger könnten sich allerdings um die Auswirkungen auf den Free Cashflow des Chemiekonzerns Sorgen machen./ag/tih Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-07-10/11:46

ISIN: DE000BASF111