Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach den positiven Signalen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Christian Obst hält die Papiere des Stahlhändlers in einer am Dienstag vorliegenden Studie für angemessen bewertet./ag/tih Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-10/11:49

ISIN: DE000KC01000