Die Commerzbank hat die Einstufung für Stabilus auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der angekündigte Abschied des Vorstandschefs des Autozulieferers sei eine negative Überraschung, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Grund hierfür liege wohl in Differenzen über die künftige Unternehmensstrategie. Die Ziele des "Star2025"-Programms blieben aber realistisch./ag/mis Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-07-10/11:49

ISIN: LU1066226637