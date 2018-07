Die Commerzbank hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Münchner hätten anlässlich des Treffens zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zwei wichtige Vereinbarungen unterschrieben, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Finanziell seien sie schwer zu beziffern, es handle sich aber um Kooperationen mit starken Partnern in wichtigen Bereichen./ag/mis Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-10/11:52

ISIN: DE0007236101