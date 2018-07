Mannheim, Düsseldorf (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) und Henkel Adhesive Technologies verkündeten heute die erfolgreiche Implementierung einer integrierten Bestandsoptimierungslösung auf Basis des SAP Add-Ons "Camelot LEAN Suite". Die Lösung ist die Basis für ein optimiertes Bestandsmanagement im Produktions- und Vertriebsnetz von Henkel.



Um durch eine automatische Berechnung optimaler Lagerbestände Kosten zu reduzieren, hat Henkel Adhesive Technologies das Modul "Stock Parameter Optimization (SPO)" der Lösung "Camelot LEAN Suite - Demand-Driven Supply & Inventory Planning" eingeführt. Diese Software-Komponente wurde entwickelt, um SAP SCM mit der Funktionalität für ein effektives Bestandsmanagement zu erweitern. Um die Variabilität und Komplexität in der Bestandsverwaltung zu beherrschen, unterstützt die Lösung verschiedene Verfahren zur Sicherheitsbestandsoptimierung und berücksichtigt alle Variabilitätsquellen bei der Berechnung der optimalen Bestandsparameter.



Die Software-Einführung war Teil eines weltweiten Projekts zur Etablierung einer integrierten, SAP-basierten Supply-Chain-Planungsplattform als Basis für eine hocheffiziente, Parameter-gesteuerte Supply-Chain-Planung. Durch die nahtlose Integration der Camelot LEAN Suite in die bestehende SAP-Systemlandschaft kann das Unternehmen zudem das Umlaufvermögen reduzieren und die Lieferzeiten für Kunden verkürzen.



Über die Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



