marktEINBLICKE um 12: Nordex im Rekordfieber

Am Dienstagmittag kommt der DAX nicht vom Fleck. Anleger zittern offenbar vor dem möglichen Auswirkungen der jüngsten Regierungskrisen in Großbritannien und vor allem dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Europa.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.555

MDAX +0,5% 26.238

TecDAX +0,5% 2.793

SDAX +0,2% 12.157

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.458

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Für positive Nachrichten sorgt auch Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554). Die im TecDAX gelistete Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers legt deutlich zu, nachdem das Unternehmen einen Rekordauftrag in Brasilien vermelden konnte.

