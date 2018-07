Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Safran auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Es gebe eine ganze Reihe von Unsicherheiten wie die Integration der Übernahme von Zodiac, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Zahlen zum zweiten Quartal, die am 6. September anstehen, erwartet Credit Suisse eine robuste Umsatzentwicklung. Die Marge dürfte im ersten Halbjahr 13,1 Prozent betragen./mf/bek Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-07-10/12:55

ISIN: FR0000073272