Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Lebensbereiche, zunehmend auch ins Asset Management. Vermögensverwalter Stefan Wallrich von Wallrich Wolf AM erläutert, wie sein Haus die neuen Möglichkeiten in einem selbst aufgelegten KI-Fonds nutzt.Bei Künstlicher Intelligenz (KI) handelt es sich zunächst einmal um ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz mangelt. Laut Wikipedia bezeichnet Künstliche Intelligenz, im Englischen artificial intelligence, den Versuch, einen Computer so zu programmieren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann (schwache KI). Das menschliche Denken soll in Einzelbereichen unterstützt werden - wobei die Fähigkeit zu lernen ein Hauptbestandteil des Systems sein muss.

